ВСУ не дают мирным жителям покидать окрестности Купянска

Второй котел, в котором так же тысячи солдат ВСУ — в районе Купянска Харьковской области. Здесь ситуация внешне не так катастрофична, не такое узкое горлышко, как в Покровске -Красноармейске. Но здесь группировка ВСУ заблокирована не только российскими войсками, но и самой природой — болотами и речкой Оскол.

Естественно, навстречу нашим войскам выходят мирные жители, которые стремятся вырваться побыстрей из зоны боевых действий и тут, к сожалению, имеют место военные преступления со стороны ВСУ — на дороге из пока что оккупированной Петропавловки, к востоку от Купянска,

По ней пытались выйти двое мужчин и одна женщина с белым флагом, с белыми повязками на одежде. Эти кадры, что снял наш дрон, нельзя демонстрировать полностью и на них нельзя смотреть без содрогания. Дроны ВСУ подлетали так близко, что оператор не мог не видеть, кого он атакует.

Особенно драматичны кадры с женщиной — она стоит на коленях и молится. Смерть перед ней висит и противно жужжит. Оператор дрона словно издевается — дрон зависает, и возможно женщина обретает надежду, что там передумают, оставят ее в живых. Но нет, конечно. Нет слов.

Символично, что накануне этих преступлений Зеленский награждал подразделения, воюющие под Купянском. Одно из них официально называется 4-й бригадой оперативного назначения Нацгваридии «Рубеж», где без затей копируют символику нацистов, например, аббревиатуру СС. Эти буквы на флаге бригады, эти буквы на шевронах. Когда разгорелся скандал, в Киеве попытались объясниться мол это сокращенно «Силы Свободы» — СС. Видите какая милая шутка. Поняли, что сморозили глупость. Новое объяснение, мол, это не «СС», а «4-4» на шевронах — 4-й батальон 4-й бригады. Получилось еще глупее.

В общем, объяснений можно много придумать, но мы же видели, как воюют эти эсэсовцы. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева с купянского направления.

Обстановка на харьковском направлении стремительно приближается к своей кульминации. Российский флаг уже поднят над южной частью Волчанска. Но киевское командование упорно старается скрыть собственный провал, публикуя в СМИ фейковые ролики. Якобы триколор и все здание были сразу же уничтожены ракетным обстрелом.

Если приглядеться, то отчетливо видно, что украинские пропагандисты показывают абсолютно другое здание. Это можно заметить по целому ряду отличий: куда-то делись огромная воронка, деревья и часть разрушенной кровли.

И в этой выдуманной реальности живут особо рьяные украинофилы, которые очень далеко от фронта. Те, кто на передовой прекрасно знают, как на самом деле.

Причем их так называемая оборона трещит и рушится

«Отряд, завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще шестнадцать зданий. В ходе боевых действий сегодня уничтожили группу из семи боевиков. Очень хорошо нам помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками», — отметил военный с позывным «Лаврик».

«Целей военных много, устраиваем на них засады, летаем в свободной охоте, выявляем и уничтожаем противника», — поделился военный с позывным «Егерь».

Окруженный на краснолиманском направлении гарнизон ВСУ стремительно сокращается. Потери огромные. Но Киев не спешит помогать своим, Зеленский снова ограничивается лишь информационной поддержкой. Мол, никакого котла не существует, и вообще украинские солдаты уже отстояли город и ведут зачистку.

А вот как на самом деле выглядит обстановка на фронте.

Ежедневные залпы градов сметают один украинский опорник за другим. Наращивает огонь и ствольная артиллерия.

Все происходит очень быстро. «Мста» только что заняла позицию, быстрая наводка — и уже открывает огонь.

Так работает 275-й артиллерийский полк. Бойцы ежедневного обрушивают на боевиков тонны снарядов, зачищая каждую лесопосадку вокруг жилых построек.

«Я вижу только как противник бежит. Все меньше у них резервов, техники, личного состава», — сказал начальник полковой разведки с позывным «Стража».

Бойцы часами тренируются перед каждым боевым заданием. А это значит, что в скором времени российский флаг будет поднят над еще одним селом или городом.