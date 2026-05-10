ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз

Элина Битюцкая
Ответные удары зеркально наносили по пусковым установкам, пунктам управления и огневым позициям.

Несмотря на объявленный по решению Верховного Главнокомандующего режим тишины в честь 81-й годовщины Победы, украинские формирования совершили более 16 тысяч нарушений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

С полуночи 8 мая все группировки российских войск строго соблюдали прекращение огня и оставались на занимаемых рубежах. Однако украинские формирования использовали паузу для интенсивных атак. Беспилотники и артиллерия ВСУ били как по позициям российских подразделений, так и по сугубо гражданским объектам в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Только за истекшие сутки зафиксировали 676 обстрелов из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Еще 6 331 удар нанесли с применением дронов. Кроме того, украинские войска восемь раз предпринимали попытки атаковать позиции российских сил. Суммарно за день насчитали 16 071 нарушение режима прекращения огня.

В сложившихся обстоятельствах российская армия действовала строго зеркально. Удары наносили исключительно по тем точкам, откуда вели огонь.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы скинули над позициями ВСУ тысячи поздравительных листовок в честь Дня Победы.

