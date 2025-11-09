В МВД рассказали о самых распространенных темах объявлений мошенников

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Порой жертвы аферистов отказываются верить в то, что их обманывают.

Самые распространенные темы объявлений мошенников?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Чаще всего мошенники размещают поддельные объявления на темы финансов, легкого заработка и услуг ЖКХ, а также используют листовки с QR-кодами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

Как уточнили в ведомстве, одной из самых популярных схем мошенничества по-прежнему остается сфера «финансовых услуг»: быстрые займы, выгодные инвестиции или возврат долгов. Злоумышленники нередко обещают помочь доверчивому «клиенту» в получении кредита, списать задолженность или оформить срочные займы под 0%.

Поддельные объявления на тему ЖКХ — о проверке счетчиков, сантехнических и электромонтажных работах. В этих случаях «умелые» мастера берут отплату вперед и, не выполнив обещанного ремонта, просто исчезают.

Еще одна популярная тема среди мошенников — аренда или продажа квартир по низким ценам. Кроме того, злоумышленники используют также социальные услуги. То есть они обещают помочь в получении льгот, компенсаций и субсидий. Как правило, подобные объявления можно встретить в виде листовок с QR-кодами, которые ведут на «липовые» сайты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге мошенники забрали у пенсионера почти 50 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

