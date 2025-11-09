В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты

Депутат Толмачев: Сим-карту могут заблокировать, если ей давно не пользовались

Если абонент вернулся в Россию после долгого отсутствия или редко пользовался конкретной сим-картой, ее работу ограничат. Возможность подобной суточной блокировки подтвердил aif.ru депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

Однако, по его словам, переживать по поводу возможных ограничений не стоит — на телефон абонента придет сообщение со ссылкой на тест-капчу, которая позволит снова разблокировать устройство. Меры безопасности необходимы, чтобы защититься от наведения украинских БПЛА через сети мобильной связи, пояснил Толмачев изданию.

При этом блокировке могут подвергнуться не только телефоны, а также например, трекинговые ошейники для животных или модули в шлагбаумах. В этом случае оператор должен помочь клиенту разобраться в ситуации, если не сработает автоматическая переадресация ссылки-капчи на мобильное устройство.

