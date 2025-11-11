Лучших полицейских со всей страны наградили в Москве

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником тех, от кого зависит, в том числе наша безопасность. В России в понедельник отметили день сотрудника органов внутренних дел. Именно полицейские зачастую первыми оказываются на месте чрезвычайной ситуации — не только преследуют преступников, но и вытаскивают пострадавших из пожара или ледяной воды. Именно таких сотрудников МВД сегодня награждали в Москве. Их истории собрала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

В нашем распоряжении оказались кадры с места пожара в Новочебоксарске. Огонь охватил квартиру на первом этаже, внутри заперты дети. Комнаты в густом дыму, дышать невозможно. Малыши кричат о помощи.

Первыми на место ЧП приехали сотрудники патрульно-постовой службы. Лейтенант полиции Владимир Федотов пытался залезть в квартиру через окно, но в этот момент там раздался хлопок и его отбросило назад. Лишь со второй попытки он попал в жилище, вытащил двух малышей и передал их напарнику Андриану Матвееву.

«Больше чем на 20–30 см светить, фонарик даже не пробивал уже эту дымовую завесу. (Детей. — Прим. ред.) найти было трудно. Голоса были слышны», — отметил заместитель командира второго взвода ОБ ППСП ОМВД России по Новочебоксарску Владимир Федотов.

Для кого-то спасение людей — это, безусловно, героический поступок, но для полицейских это рабочие будни, которые всегда непредсказуемы.

Дагестан. С гор обрушился селевой поток. Машину, в которой находилась семья с маленькими детьми, понесло мощным течением. Самостоятельно выбраться из авто у пассажиров и водителя не вышло. На помощь им пришел Газимагомед Багатаров, курсант Омской академии МВД. В то время он находился в республике в отпуске.

Они приходят на помощь в самых сложных ситуациях. Вот так самоотверженно полицейские из Сыктывкара спасали пенсионерку из задымленной квартиры.

«Я там стою у открытого окна, кричу, куда прыгать-то? Он заскочил туда. Один меня на подоконник подымал, чтобы я вниз спустилась, второй стоял вверху с поднятыми руками», — рассказала спасенная пенсионерка Тамара Ключникова.

А это кадры из Ангарска. Рыбак провалился под лед реки Китой. Полицейские, заметив его, бросились к полынье. С помощью досок и веревки они подползли к кромке льда, схватили мужчину и вытянули его на берег.

Будни сотрудников МВД насыщены. Часто работать приходится без выходных. Многие и в праздник на службе. Например, инспекторы ДПС по Южному округу столицы. Они выдергивают нарушителей из потока машин. Несколько минут назад остановили автомобиль, у водителя проверяют документы.

В свой профессиональный праздник они получают медали за мужество и героизм при спасении людей. Награждение провел министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Всех вас объединяют высокие моральные качества, ответственность и верность присяге. История органов внутренних дел — это летопись подвигов личного состава. Зачастую ситуация требует грамотных и четких действий, умения принимать быстрое и правильное решение», — подчеркнул глава ведомства.

Полицейские всегда действуют молниеносно, ведь любое промедление может стоить человеческой жизни. Они всецело отдают себя службе, забывая о себе ради безопасности других.