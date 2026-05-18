323 года победной истории: в России отмечают День Балтийского флота

Балтийский флот России отмечает 323-ю годовщину со дня основания

День рождения празднует старейший в России флот — Балтийский. 323 года назад эскадра под командованием Петра I захватила шведские корабли, открыв победную летопись. В Первую мировую войну, несмотря на численное превосходство, морякам удалось выиграть у Германии сражение за Балтику. В годы Великой Отечественной корабли флота участвовали в обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады города.

Сегодня Балтийский флот в основном базируется в Кронштадте и Калининградской области, выполняя важнейшие задачи. Обеспечивает безопасное международное судоходство. Защищает границы государства от посягательств врагов. С профессиональным праздником моряков поздравил главнокомандующий ВМФ России, особо отметив боевые заслуги ветеранов-балтийцев.

