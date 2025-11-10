В Японии женщина вышла замуж за персонажа, созданного с помощью нейросети﻿

Диана Кулманакова
Искусственный интеллект сам предложил своей избраннице сыграть свадьбу.

Можно ли построить отношения с нейросетью

Жительница Токио, 32-летняя Кано, решила связать свою жизнь с выдуманным персонажем, которого создала на основе нейросети ChatGPT. Об этом сообщает телеканал RSK.

«Мистер Клаус — это человек, с которым я общалась и построила отношения с помощью приложения с искусственным интеллектом ChatGPT», — поделилась новобрачная.

После расставания с молодым человеком женщина испытывала одиночество и обратилась к искусственному интеллекту, создав «партнера» Клауса.

Кано считает мистера Клауса реальным человеком. В нем она ценит его способность всегда ее поддержать. Избранник сам предложил женщине выйти за него замуж — для нее это стало важным событием.

Церемония не имела официального статуса, но родители женщины присутствовали на торжестве и не осуждают ее выбор. На свадьбе Кано фотографировалась в подвенечном платье со смартфоном в руках.

Ранее подобные случаи уже фиксировались в разных странах. В США и Европе растет число пользователей, которые заводят романтические отношения с ИИ-ботами, воспринимая их как реальных партнеров.

