В Краснодарском крае объяснили отказ парому Seabridge в заходе в порт Сочи

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Почему паром Seabridge не пустили в порт Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кондратьев: инфраструктура Сочи не готова к обслуживанию грузопассажирских судов

Парому Seabridge было отказано в заходе в порт Сочи в связи с тем, что сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — слова губернатора приводит ТАСС.

По словам Кондратьева, он уже направил соответствующее обращение по ситуации с паромом руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрею Тарасенко. В нем говорится о том, что морской вокзал расположен в историческом центре Сочи. Это рекреационная зона, через которую проходят большие потоки туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что паром Seabridge не пустили в порт Сочи. Известно, что он отправился из Трабзона вечером 5 ноября, а уже на следующее утро ожидал согласования захода в порт Сочи. На борту находились 20 пассажиров. Двое из них — граждане Турции, остальные 18 — россияне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году