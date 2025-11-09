Несостоявшийся морской мост: паром Seabridge не пустили в порт Сочи

Паром Seabridge не пустили в порт Сочи после трех дней ожидания

Паром Seabridge вернется в Турцию, так как ему запретили заход в порт Сочи. Об этом 5-tv.ru сообщил генеральный директор «СВС-Шиппинг» — компании, которая организовала маршрут, Сергей Туркменян.

«Получили все заключения, что судно соответствует всем требованиям безопасности. И мы думали, что еще вчера встанем к причалу. <…> Сегодня дали отказ», — отметил гендиректор.

По словам Туркменяна, компания оплатит всем пассажирам, оказавшимся на застрявшем пароме, авиабилеты, чтобы они добрались до своих точек назначения. Кроме того, уточняется, что «СВС-Шиппинг» намерена продолжить разбирательство с организациями, из-за которых парому запретили зайти в порт Сочи.

Паром Seabridge вышел из турецкого города Трабзон вечером 5 ноября. Время в пути оценивали в районе 12 часов. Однако утром 6 ноября судно остановилось в 19 километрах от берега из-за отсутствия разрешения на вход в территориальные воды России. На следующий день паром продолжил путь. Всего на борту находятся всего 20 человек, 18 из которых — граждане России. При этом судно вмещает до 500 пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что застрявший у берегов Сочи паром из Турции пустили на внутренний рейд.

