Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 87 0

В этом ей помог ее бойфренд.

Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка

Жительница американского штата Мичигана призналась в убийстве своего трехлетнего сына. По данным следствия, женщина и ее бойфренд избавились от мальчика, чтобы освободить место для своего будущего совместного ребенка. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в доме в Порт-Гуроне. Расследование началось после того, как няни ребенка обнаружили его мертвым в постели. Оказалось, что опекуны систематически применяли к нему насилие. Однажды мать впечатала его головой в стену во время ссоры. Избранник женщины также жестоко обращался с ребенком, включая удушение подушкой.

Следствие установило, что родители сознательно скрывали жестокое обращение от служб защиты детей и полиции, лгали в ходе расследований и не обращались с ребенком к врачам, чтобы скрыть следы насилия. Мать признала свою вину в убийстве и согласилась дать показания против бойфренда, суд над которым запланирован на начало 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год
23:18
Никаких грязных дел: УК и ТСЖ придется отвечать за траты на благоустройство

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости