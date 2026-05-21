В жару эти таблетки вас убьют! Как должна выглядеть безопасная летняя аптечка

Прием антибиотиков в жару грозит солнечным ожогом

Некоторые лекарства меняют свои свойства и становятся опасными в жару, и поэтому они должны исчезнуть из аптечки на лето. Об этом сообщается в материале Life.ru. Особенно страдают люди с хроническими болезнями сердца. Многие специализированные медикаменты вызывают повышенное потоотделение и обезвоживание, поэтому необходимо пить понемногу каждые полчаса.

Естественное охлаждение организма ломают аспирин и некоторые обезболивающие препараты, снижающие способность организма адекватно реагировать на изменения температуры. Находясь на солнце, вы не почувствуете зноя, что повлечет риск перегрева. Если приняли аспирин, лучше останьтесь дома в пик жары с полудня до 16:00. Или спрячьтесь в тени и под кондиционером.

Антибиотики и противогрибковые препараты сокращают время получения серьезного солнечного ожога до получаса. Они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Достаточно полчаса посидеть на солнышке, и вы заработаете ожог второй степени. В этом случае бессильным окажется любой SPF-крем. Так что в период лечения и несколько дней после нужно прикрываться одеждой и носить широкополую шляпу.

Кроме того, летом лекарства нужно правильно хранить. При высокой температуре баллончик ингалятора может взорваться. Инсулиновые ручки-шприцы не выносят солнца, их содержимое становится бесполезным. Свечи и мази плавятся и теряют эффективность, они должны лежать в холодильнике. Антибиотики и пробиотики разрушаются при температуре выше 25 градусов. Не оставляйте аптечку в машине, которая быстро нагревается, в дорогу берите специальный холодильник или термосумку с аккумуляторами холода.

Что обязательно должно быть в летней аптечке

В жару организм становится более уязвимым — порез или мозоль нужно сразу обработать антисептиком, желательно водостойким. А потом вернуть его в аптечку. Вам понадобятся пластыри разных размеров, средства для промывания носа (физраствор или специальные спреи), препараты от отравлений, жаропонижающие с обезболивающим эффектом. Летом можно подхватить вирус: нужно иметь под рукой препарат на основе парацетамола или ибупрофена.

Антигистаминные должны быть даже у тех, у кого нет аллергии. Неожиданную реакцию могут спровоцировать укусы комаров, мошек, ос и пчел. К перечисленным лекарствам стоит добавить успокаивающий гель, он охлаждает место укуса и помогает не расчесывать ранку. Купите также сосудосуживающие капли или спрей для носа, средства для орошения горла, физраствор, препараты для восполнения жидкости.

В аптечке точно нет места витаминам, их лучше получать из пищи, иммуномодуляторам, антибиотикам и любым другим медикаментам, купленным впрок. Когда понадобятся, уже выйдет срок годности. Правильно держать дома базовый набор для экстренной помощи, а остальное покупать по мере необходимости и только по назначению врача. Регулярно проверяйте запасы и избавляйтесь от просрочки.

