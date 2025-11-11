Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 468 0

Есть пострадавшие.

Сколько человек погибло в ДТП в Египте

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Talatene

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянка погибла из-за столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте. Об этом сообщило издание Cairo 24.

Из-за ДТП, произошедшего утром на дороге Рас-Гареб в Хургаде, к северу от провинции Красное море, погибло два человека: гражданка России и водитель автобуса. Пострадали в результате аварии 36 человек, в том числе 24 иностранца. Известно, что семеро из них имеют российское гражданство.

«Службы безопасности в Красном море получили уведомление рано утром сегодня утром о столкновении туристического автобуса, принадлежащего одной из туристических компаний Красного моря, следовавшего из Хургады, с тяжелым транспортным средством Trilla», — проинформировало издание Al Masry Al Youm.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Рас-Гареба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что микроавтобус «Газель» перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Volkswagen Golf в Волжском районе в Самарской области. В результате происшествия пострадали семь человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году