Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта

Россиянка погибла из-за столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте. Об этом сообщило издание Cairo 24.

Из-за ДТП, произошедшего утром на дороге Рас-Гареб в Хургаде, к северу от провинции Красное море, погибло два человека: гражданка России и водитель автобуса. Пострадали в результате аварии 36 человек, в том числе 24 иностранца. Известно, что семеро из них имеют российское гражданство.

«Службы безопасности в Красном море получили уведомление рано утром сегодня утром о столкновении туристического автобуса, принадлежащего одной из туристических компаний Красного моря, следовавшего из Хургады, с тяжелым транспортным средством Trilla», — проинформировало издание Al Masry Al Youm.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Рас-Гареба.

