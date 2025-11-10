Микроавтобус перевернулся после столкновения с легковушкой в Самарской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 89 0

Пятеро из семи пострадавших в ДТП получают медицинскую помощь в больнице.

Фото, видео: Telegram/МЧС Самарской области/mchs_samara

МЧС: Автобус перевернулся после столкновения с легковушкой в Самарской области

Микроавтобус «Газель» перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Volkswagen Golf в Волжском районе Самарской области. Семь человек получили ранения, пятерых из них доставили в медучреждение, они получают помощь. Об этом сообщили представители главного управления МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что заказной микроавтобус следовал из села Максимовка в Самару. Столкновение произошло на шестом километре автодороги «Белозерки — Черновский — Николаевка» в районе населенного пункта Черноречье. Обошлось без жертв, детей среди пострадавших также нет.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, причины его нарушения выясняются. После удара микроавтобус перевернулся, Volkswagen съехал с дороги и опрокинулся. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и водитель. На месте ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники. Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства аварии и проводят проверочные мероприятия.

Ранее, писал 5-tv.ru, 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словении. Часть раненых в тяжелом состоянии, некоторым приходится оказывать медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

