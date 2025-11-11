Мозг с маслом: каннибал съел орган своего друга во время ритуала вуду

Mirror: каннибал съел мозг своего друга с маслом во время ритуала вуду

В Великобритании мужчина убил своего 43-летнего товарища всего через несколько часов после выписки из психиатрической больницы строгого режима. Он съел мозг друга с маслом во время ритуала вуду. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина заранее купил молоток, канцелярский нож и отвертку для совершения преступления. Он убил приятеля, расчленил тело и приготовил мозги жертвы на сковороде с маслом. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили ужасающую сцену, включая посуду с остатками мозговой ткани. Свои действия злоумышленник объяснил ритуалом вуду и желанием попробовать человеческую плоть.

Оказалось, история преступлений мужчины началась еще раньше. В 1993 году он забил молотком до смерти 20-летнюю продавщицу в приступе ярости. Его признали виновным в непредумышленном убийстве и отправили в психиатрическую клинику, где диагностировали шизофрению со склонностью к насилию. Из-за улучшения состояния его сочли малоопасным и освободили под наблюдение, что и привело к трагедии.

После нового убийства мужчина был помещен в тюрьму Бродмур, где в течение нескольких месяцев вновь совершил нападение на другого пациента, что привело к его пожизненному заключению. Судья назвал его злым и опасным человеком, представляющим угрозу обществу.

