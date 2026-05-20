«Должны и будем продолжать»: Песков о сроках завершения спецоперации

Александра Якимчук
Россия, по его словам, должна принимать меры против исходящих от Украины угроз.

Дмитрий Песков о продолжительности СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Песков: спецоперация не завершится, пока не будут достигнуты ее цели

Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет ее целей. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На фоне воинственных заявлений Зеленского (Владимир Зеленский — президент Украины. — Прим. ред.) мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что при таких обстоятельствах необходимо принимать меры против исходящих от Незалежной угроз. А также нужно минимизировать риски, в первую очередь для мирного населения. Именно этим, по словам пресс-секретаря, и занимаются российские военнослужащие.

Зеленский заявил, что Киев разработал план дальнобойных ударов по России на июнь. Подобные утверждения, уверен представитель Кремля, лишь доказывают, что украинскиц лидер и его режим являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского кризиса.

Песков также отметил, что Россия все еще предпочитает дипломатический вариант решения этого конфликта.

Также 5-tv.ru писал о том, что заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о планах нападения из Белоруссии — подстрекательство и нагнетание обстановки.

