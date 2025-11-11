Хорошо устроился: P. Diddу стал помощником священника в тюрьме

Рэпер P. Diddу стал помощником священника в тюрьме

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddу, стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Эта должность является довольно престижной. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

Известно, что заключенные на этой должности следят за церковной библиотекой, убираются в кабинете священника, а также помогают ему вести учет. При этом преступникам полагается личный отдельный кабинет с кондиционером. Также им отдают еду после религиозных церемоний.

Отмечается, что P. Diddy демонстрирует хорошее поведение, однако недавно за ним были замечены несколько нарушений. Например, Комбс позвонил трем абонентам, что запрещено по правилам тюрьмы.

По телефону он говорил с неизвестной женщиной и другим человеком, чтобы передать ему деньги во время встречи, что также под запретом. Рэпер позже заявил, что разговаривал с адвокатом по поводу подготовки заявления для прессы.

P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию проституции. Для музыканта запросили 11 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов по делу о сексуальных преступлениях в конце сентября. Сам исполнитель обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании в начале октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Р. Diddу чуть не зарезали в тюрьме. Заключенный проснулся ночью с лезвием у горла.

