Рэпера Р. Diddу чуть не зарезали в тюрьме

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Заключенный проснулся ночью с лезвием у горла.

Кто напал на P.Diddy в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, известный, как P. Diddy, чуть не стал жертвой убийства в тюрьме. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на одного из близких друзей артиста Чарлуччи Финни.

По словам источника, Комбс проснулся ночью с ножом, прижатым к горлу. Финни сообщил, что нападение произошло в Федеральном центре административного содержания под стражей в Бруклине. Подлинность ситуации подтвердил еще ряд анонимных источников.

Собеседник издания уточнил, что не знает, спасли ли рэпера охранники, или же тот сам отбился от нападавшего. По мнению самого Финни, целью заключенного было запугать P. Diddy. Мужчина добавил, что в тюрьме никогда не бывает безопасно для тех, кто осужден по делам, связанным с половой неприкосновенностью, и он переживает за жизнь своего друга.

Ранее, 3 октября, в федеральном суде Манхэттена состоялся суд над P. Diddy. Его приговорили к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Недавно стало известно, что Трамп может помиловать рэпера уже на этой неделе.

