Ретро-елка и звезды: как украсят Петербург к Новому году

На декоративное убранство потратили почти два миллиарда рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

На новогодние украшения Петербурга потратят почти два миллиарда рублей

Петербург начинает готовиться к Новому году. На набережной Фонтанки уже установили звезды, а на Невском проверяют гирлянды.

Этой зимой Исаакиевская площадь превратится в световой ансамбль. Яркие проекции украсят фасады соборов. Они, как и другие здания, засияют к 9 декабря.

А к 20 -му числу Дворцовую площадь украсит главная городская елка. Нарядят ее в ретро-стиле. Город встретит праздник ярмарками, ледовыми спектаклями и катками. Всего же на подготовку потратят около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, как украсят Москву к Новому году.

Для украшения столицы ежегодно используют одно и то же оборудование. Так как за несколько лет в городе накопился достаточный запас декораций. К тому же все они могут видоизменяться, подстраиваясь под дату и символику.

