Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище

Житель Швеции, отправившийся искать червей для рыбалки, случайно обнаружил один из крупнейших кладов Средневековья. Об этом сообщил журнал Popular Science со ссылкой на власти столичного региона страны.

Недалеко от своего загородного дома под Стокгольмом мужчина наткнулся на проржавевший медный котел, внутри которого оказалось около шести килограмм серебра — по предварительным подсчетам, до 20 тысяч монет, колец и подвесок, датированных XII веком.

«Это, вероятно, одно из самых масштабных серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции», — заявила антиквар София Андерссон из окружного административного совета.

Большинство монет относятся ко времени правления короля Кнута Эрикссона, известного как Канатус. Он управлял страной с 1172 по 1195 год и стал первым шведским монархом за почти восемь десятилетий, умершим естественной смертью — в отличие от многих предшественников, погибших в битвах.

Помимо монет Эрикссона, в котле нашли редкие епископские монеты, предназначенные для духовенства. На них изображен епископ с посохом и церковь на обороте — свидетельство влияния церкви в политической жизни Швеции того времени.

Теперь артефакты проходят лабораторный анализ, а их ценность оценивают специалисты. Согласно шведскому законодательству, человек, нашедший древние серебряные предметы, имеет право на вознаграждение — так что рыбак, решивший накопать червей, вполне может стать обладателем самого удачного улова в своей жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.