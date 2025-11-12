Глава генштаба ВС Франции обвинил Россию в нашествии постельных клопов

Насекомые захватили не только жилые дома, но также больницы, кинотеатры, библиотеки и общественный транспорт.

Какие у Франции претензии к России

Глава генштаба ВС Франции обвинил РФ в нашествии постельных клопов

Глава генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к панике вокруг постельных клопов и попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 11 ноября он сообщил в интервью изданию Ouest-France.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — заявил Мандон.

По его словам, одной из таких попыток стала история с клопами, о которой во Франции активно писали СМИ. Генерал призвал сограждан к «моральному перевооружению», подчеркнув, что только сплоченность способна противостоять внешнему давлению.

Ранее во французской прессе сообщалось, что летом в стране зафиксировали рост случаев появления постельных клопов. Несмотря на заверения властей, проблема сохраняется уже около 15 лет, а специалисты предупреждают о риске распространения инфекций из-за активного перемещения населения в теплый сезон.

