Российскому посольству в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

Российскому посольству в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива. Об этом РИА Новости заявил руководитель диппредставительства Алексей Мешков.

«Сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина», — сказал дипломат.

Платеж через французский банк также заблокировали, добавил он.

Мешков отметил, что с 2022 года подобных проблем у российских дипломатов в Париже не было. Он подчеркнул, что этот прецедент нарушает Венскую конвенцию и те же санкционные нормы, которые принимает Евросоюз.

Принятая бельгийскими банкирами мера — это существенный удар с учетом повышенных расценок на топливо, заявил Мешков.

Как ранее отмечал корреспондент «Известий» Александр Якименко, Европа столкнулась с серьезным топливным кризисом. Немалую роль в этом сыграл конфликт на Ближнем Востоке, приведший к блокировке поставок нефти. Это напрямую затронуло французский рынок — местная энергетическая компания TotalEnergies 30 апреля заявила, что намерена продлить срок действия ограничения цен на топливо как минимум до конца мая 2026 года.

