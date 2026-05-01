Российскому посольству в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

|
Сергей Добровинский
Дипломат отметил, что инцидент нарушает Венскую конвенцию.

Зачем посольству РФ в Париже заблокировали оплату топлива

Фото: Christophe Ena/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российскому посольству в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива. Об этом РИА Новости заявил руководитель диппредставительства Алексей Мешков.

«Сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина», — сказал дипломат.

Платеж через французский банк также заблокировали, добавил он.

Мешков отметил, что с 2022 года подобных проблем у российских дипломатов в Париже не было. Он подчеркнул, что этот прецедент нарушает Венскую конвенцию и те же санкционные нормы, которые принимает Евросоюз.

Принятая бельгийскими банкирами мера — это существенный удар с учетом повышенных расценок на топливо, заявил Мешков.

Как ранее отмечал корреспондент «Известий» Александр Якименко, Европа столкнулась с серьезным топливным кризисом. Немалую роль в этом сыграл конфликт на Ближнем Востоке, приведший к блокировке поставок нефти. Это напрямую затронуло французский рынок — местная энергетическая компания TotalEnergies 30 апреля заявила, что намерена продлить срок действия ограничения цен на топливо как минимум до конца мая 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
День Кузьмы Огородника: как 1 мая отмечали на Руси
8:30
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года
8:25
Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург
8:00
Мегаполис в обмен на огород: почему людей потянуло из города в деревню
7:55
Рак молочной железы: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение
7:44
Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео