В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Кроме того, она отправляла видео непристойного содержания потерпевшему и другим ученикам.

Учительница изнасиловала 15-летнего ученика

Учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего ученика в США

В США арестовали 41-летнюю преподавательницу лютеранской школы по обвинению в развращении несовершеннолетнего ученика. Как сообщает телеканал WLUK, речь идет о жительнице города Фон-дю-Лак Стефани Дженсен, которую подозревают в отправке непристойных видеоматериалов 15-летнему подростку и неоднократных сексуальных контактах с ним.

По данным следствия, учительница переслала школьнику видеозаписи, на которых она была запечатлена обнаженной. Впоследствии, по версии следователей, она как минимум четыре раза совратила его.

В прокуратуре подтвердили, что женщине предъявлены более десятка обвинений, связанных с растлением и распространением материалов сексуального характера среди несовершеннолетних.

Правоохранители также установили, что Дженсен могла отправлять непристойные видео не только пострадавшему, но и другим учащимся. Руководство школы после получения информации об инциденте незамедлительно уволило сотрудницу и сообщило о готовности сотрудничать с полицией. На допросе педагог признала рассылку видео, но настаивает, что интимных отношений с учеником у нее не было.

