Цифровое бессмертие: Маск заявил, что люди смогут «загружать» сознание в роботов

Дарья Орлова
Основатель Tesla и Neuralink связал эту перспективу с двумя ключевыми направлениями своей работы.

Когда человечество обретет бессмертие

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Илон Маск: в будущем люди смогут загружать свое сознание в роботов

В будущем человек сможет загружать свое сознание в тело робота. Об этом заявил предприниматель Илон Маск в интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману.

«Если это будет абсолютно безопасно, и при этом человек сможет получить сверхчеловеческие способности — скажем, загружать свои воспоминания, чтобы не терять их, — думаю, многие бы выбрали такую возможность», — сказал Маск.

По его словам, подобная перспектива связана с двумя ключевыми направлениями его работы — проектом Optimus, создающим человекоподобных роботов в компании Tesla, и технологией интерфейса «мозг-компьютер», которую развивает Neuralink. Маск считает, что сочетание этих идей способно изменить само представление о границах человеческого существования.

Хотя на данном этапе подобная «миграция сознания» остается скорее концепцией из области научной фантастики, Маск уверен, что развитие нейротехнологий и вычислительных систем со временем приблизит человечество к этой цели.

Он отметил, что при переносе личности в цифровую форму человек вряд ли останется полностью тем же: копия в роботе будет обладать его воспоминаниями и характером, но уже как самостоятельная сущность.

Если прогноз Маска оправдается, это может стать началом новой эры, где биологическая смерть перестанет быть конечной точкой существования, а границы между человеком и машиной сотрутся.

