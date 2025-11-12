Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Депутатов Верховной Рады призвали поддержать данное решение.

Почему Зеленский требует отставки министра энергетики

Фото: Reuters/Alina Smutko

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Помимо этого, он запросил у премьер-министра Украины Юлии Свириденко подачу заявления об отставке от этих министров и призвал депутатов Верховной рады поддержать отставку Галущенко и Гринчук.

По словам Зеленского, Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) будут введены санкции против двух фигурантов в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении «Энергоатома». Их имена пока не назывались.

До этого в НАБУ выявили схему отмывания денег в энергетическом секторе, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. При этом офис предоставлял услуги легализации незаконных средств лицам, которые не входят в преступную группировку, получая процент от обрабатываемых сумм.

Позже стало известно, что на Украине обвинения предъявлены семи лицам в рамках дела о коррупции в энергетической сфере. Среди них бизнесмен Тимур Миндича, названный руководителем преступной схемы. Участники группировки получали незаконную выгоду, контактируя с «Энергоатомом», и легализовали через «бэк-офис» в Киеве.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что не боится президента США Дональда Трампа.

