Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Помимо этого, он запросил у премьер-министра Украины Юлии Свириденко подачу заявления об отставке от этих министров и призвал депутатов Верховной рады поддержать отставку Галущенко и Гринчук.

По словам Зеленского, Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) будут введены санкции против двух фигурантов в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении «Энергоатома». Их имена пока не назывались.

До этого в НАБУ выявили схему отмывания денег в энергетическом секторе, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. При этом офис предоставлял услуги легализации незаконных средств лицам, которые не входят в преступную группировку, получая процент от обрабатываемых сумм.

Позже стало известно, что на Украине обвинения предъявлены семи лицам в рамках дела о коррупции в энергетической сфере. Среди них бизнесмен Тимур Миндича, названный руководителем преступной схемы. Участники группировки получали незаконную выгоду, контактируя с «Энергоатомом», и легализовали через «бэк-офис» в Киеве.

