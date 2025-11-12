Мантуров рассказал об объеме совместных проектов России и Казахстана

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Половина из них находится на этапе реализации, а другая часть — в процессе подготовки.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Совместные проекты России и Казахстана на общую сумму около 60 миллиардов долларов в данный момент находятся под мониторингом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что половина из них стоит на этапе реализации, а другая часть — в процессе подготовки. Мантуров указал на важность мотивации для бизнеса, так как для предпринимателям необходимо быть уверенными в будущем.

«Поэтому мы поддерживаем все формы сотрудничества и все проекты в области индустриального партнерства», — заявил первый вице-премьер.

До этого президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что товарооборот с РФ составляет пятую часть внешней торговли республики.

В свою очередь Токаев заявил, что РФ и Казахстан будут наращивать торговлю и инвестиции. Он добавил, что в настоящий момент в Казахстане эффективно работают более 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают рабочие места и обеспечивают рост экономики государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил высокий уровень товарооборота России и Казахстана.

