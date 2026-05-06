Украина отказалась от перемирия на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны страны. Он обвинил Россию в атаках в ночь с 5 на 6 мая.

Ранее Зеленский объявил на этот период «режим тишины». Однако это заявление оказалось очередной уловкой главы киевского режима — ВСУ снова атаковали наши регионы.

В ответ Россия нанесла серию ударов по объектам в Кривом Роге, Харькове, Запорожской области и Днепропетровске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее решение опубликовало Минобороны РФ.

Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В военном ведомстве также подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий на территории страны.

