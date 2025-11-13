Не торопитесь платить: адвокат Жорин рассказал, как обжаловать ошибочный штраф

Адвокат Жорин: послу получения штрафа есть 10 дней на подачу жалобы

При получении штрафа, который был выписан с ошибкой или за несовершенное правонарушение, нужно подать жалобу в суд или обратиться к вышестоящему должностному лицу организации, которая вынесла постановление. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

Правозащитник призвал соблюдать сроки, установленные законом, для подачи жалобы.

«По общему правилу, у вас есть десять дней со дня получения копии постановления, чтобы подать жалобу», — рассказал адвокат.

По словам правозащитника, граждане имеют право превысить этот срок, если предоставят документы, доказывающие наличие уважительной причины. Кроме того, Жорин призвал приложить к заявлению о жалобе копию оспариваемого постановления, документы, подтверждающие правоту истца (фото, видео, свидетельские показания), а также копию своего паспорта.

Адвокат подчеркнул, что документы передаются в течение трех дней на рассмотрение уполномоченной инстанции.

«Чаще всего срок рассмотрения — до двух месяцев, хотя бывает и быстрее», — отметил Жорин.

По словам адвоката, решение может быть вынесено всего за несколько недель. Однако процесс может затянуться, если потребуются дополнительные доказательства.

При этом, как отметил Жорин, при таких аргументах, как ошибки в протоколе, нарушение процедуры со стороны инспектора, неверное установление факта нарушения существует высокая вероятность того, что штраф отменят. Однако адвокат добавил, что суд может полностью или частично отменить постановление, вернуть дело на рассмотрение, признать нарушение, но учитывая смягчающие обстоятельства, оставить штраф в силе при недостатке доказательств невиновности.

Жорин призвал граждан отстаивать свои права, а не игнорировать их.

