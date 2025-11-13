«Не просто убийство»: каннибал устроился в морг ради поедания человеческой плоти

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Кошмарные пристрастия проснулись в нем после смерти деда.

Каннибал устроился в морг ради поедания плоти

Фото: 5-tv.ru

Мirrоr: каннибал устроился в морг ради поедания человеческой плоти

Каннибал Нико Кло целенаправленно устроился работать в парижский морг, чтобы получать доступ к телам и поедать человеческую плоть. Об этом сообщает Mirror.

«Осужденный убийца Нико Кло, которого прозвали „Вампиром Парижа“, увлекся смертью с юных лет после безвременной кончины своего деда, когда ему было всего 10 лет», — сказано в публикации.

Во время работы по вскрытию мертвых тел Кло тайно отрезал фрагменты тканей и прятал их, а затем употреблял в пищу. Преступник рассказал, что ради одной из своих фантазий он даже совершил убийство, чтобы иметь возможность съесть тело именно своей жертвы.

«Целью было не просто убийство ради убийства. Это было для того, чтобы получить мясо. Потому что я уже ел маленькие полоски мяса в морге, и у меня развилась эта тяга», — объяснил каннибал.

По словам Кло, влечения приносили ему не столько вкусовое наслаждение, сколько сильную эйфорию в процессе действий. В настоящий момент он участвует в общественных мероприятиях, где откровенно рассказывает о своих патологических влечениях и переживаниях, связанных с преступлениями.

