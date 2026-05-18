Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

За сутки в этом районе Поднебесной зафиксировали две волны сейсмологической активности.

Последствия землетрясения в Китае

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время землетрясения на юге Китая погибли два человека. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от катаклизма.

Толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в городе Лючжоу, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Поднебесной.

«По состоянию на 8:14 утра (3:14 по московскому времени. — Прим. ред.) была подтверждена гибель двух человек, еще один числится пропавшим без вести в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в ночь на понедельник», — проинформировало агентство.

За несколько часов до этого, в 19:21 по московскому времени, там же было зафиксировано подобное землетрясение. Очаг катаклизма залегал на глубине восьми километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение 17 мая произошло в восточной части Карибского моря. Толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы у островного государства Антигуа и Барбуды. Эпицентр находился в 57 километрах от побережья страны, а очаг располагался на глубине 69 километров.

Об угрозе цунами не объявлялось, и информация о жертвах не поступала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае: разрушены 13 жилых домов
8:06
Россия поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола
8:02
На Украине подтвердили распространение хантавируса среди боевиков ВСУ
7:55
Студентам напомнили об их правах на госэкзамене
7:48
Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая
7:46
Сосиски по 22 рубля за килограмм: как устроен рынок просроченных продуктов

Сейчас читают

Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео