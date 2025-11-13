Рэперу Obe1Kanobe может грозить 11 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Исполнитель ранее уже был судим.

На сколько лет Obe1Kanobe может сесть в тюрьму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) может грозить лишение свободы на срок 11 лет. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Гособвинение просит суд признать 39-летнего исполнителя виновным по делу о сбыте наркотиков и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 11 лет.

Сам рэпер, который уже был ранее судим, на заседании вину свою отрицал. И заявил, что обвинение правоохранительных органов строится на домыслах и не имеет под собой никаких оснований.

Вартикова задержали 28 марта 2025 года. При обыске его съемной квартиры в поселке Совхоза имени Ленина был обнаружен самодельный парник для выращивания конопли, 22 горшка с этим растением, емкости с листьями, удобрения и различное оборудование, предназначенное для наркоплантаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд утвердил арест стилиста Эльвиры Янковской по делу о мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

