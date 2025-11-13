Суд утвердил арест стилиста Янковской по делу о мошенничестве

Московский городской суд утвердил арест стилиста Эльвиры Янковской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Известно, что Янковская и ее защита пропустили заседание, назначенное на 30 сентября этого года. Также стилист покидала страну, хотя находилась под подпиской о невыезде. В итоге Гагаринский суд столицы заменил Янковской подписку о невыезде на заключение под стражу. Стилист и ее адвокаты подали апелляцию, но суд ее отклонил.

Эльвира Янковская обвиняется в мошенничестве с люксовыми товарами. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Установлено, что стилист в течение полутора лет закупала вещи для своих клиентов у продавцов контрафактной продукции с рынка «Садовод» и в торговых центрах Люблино и Дубровки.

По данным экспертизы, вещи марок Christian Dior, Prada, а также сумка Hermès являются низкокачественными подделками. При этом Янковская выдавала эту продукцию за оригинальную по заниженной стоимости. Одним из ее клиентов являлась блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 миллионов рублей за границу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.