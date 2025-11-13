Суд утвердил арест стилиста Янковской по делу о мошенничестве

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 84 0

Она в течение полутора лет обманывала своих клиентов, выдавая «паль» за оригинальную продукцию.

Дело о мошенничестве стилиста Эльвиры Янковской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд утвердил арест стилиста Янковской по делу о мошенничестве

Московский городской суд утвердил арест стилиста Эльвиры Янковской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Известно, что Янковская и ее защита пропустили заседание, назначенное на 30 сентября этого года. Также стилист покидала страну, хотя находилась под подпиской о невыезде. В итоге Гагаринский суд столицы заменил Янковской подписку о невыезде на заключение под стражу. Стилист и ее адвокаты подали апелляцию, но суд ее отклонил.

Эльвира Янковская обвиняется в мошенничестве с люксовыми товарами. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Установлено, что стилист в течение полутора лет закупала вещи для своих клиентов у продавцов контрафактной продукции с рынка «Садовод» и в торговых центрах Люблино и Дубровки.

По данным экспертизы, вещи марок Christian Dior, Prada, а также сумка Hermès являются низкокачественными подделками. При этом Янковская выдавала эту продукцию за оригинальную по заниженной стоимости. Одним из ее клиентов являлась блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 миллионов рублей за границу. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок
14:35
Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
14:27
Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером
14:18
Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой
14:01
«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу
13:53
Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году