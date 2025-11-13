Радиостанция Судного дня передала новое сообщение — «ржавленье»

Дарья Орлова
Дарья Орлова

До этого она выходила на связь три дня назад.

Новое сообщение Радиостанции Судного дня

Фото: 5-tv.ru

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», 13 ноября передала новое закодированное сообщение — в эфире прозвучало слово «ржавленье». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, сигнал был передан 13 ноября в 10:55 мск — автоматическими логами эфира было зафиксировано именно это слово.

Ранее, 10 ноября, станция передавала иные слова — «анкерный» и «мракобес», а 29 октября после заявления президента России Владимира Путина о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон» в радиопередаче было зафиксировано слово «тормомозг».

Путин подчеркнул, что аналогов подводному аппарату «Посейдон» в мире не существует и в ближайшем будущем появление подобных систем маловероятно. По его словам, этот беспилотный комплекс с ядерной энергоустановкой обладает значительно большей мощностью, чем ракета «Сармат». Глава государства также отметил, что перехватить «Посейдон» невозможно, что делает его уникальным видом стратегического вооружения.

УВБ-76 ведет вещание с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее сигнал доступен в открытом доступе через интернет и поэтому привлекает внимание специалистов и любителей аномальных или военных радиопередач по всему миру.

