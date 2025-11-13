В Германии впервые за 35 лет обнаружили дикий полиовирус в сточных водах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Немецкие специалисты выявили штамм в ходе экологического мониторинга.

Где обнаружили дикий полиовирус

Фото: www.globallookpress.com/BAO

В Германии впервые за 35 лет обнаружен дикий полиовирус. Возбудитель опасного заболевания был выявлен в образцах сточных вод при проведении планового мониторинга. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, подведомственный Минздраву ФРГ.

По данным института, в пробах зафиксирован дикий полиовирус первого типа. При этом случаев заражения среди населения не выявлено. Эксперты уточнили, что с 2021 года Германия регулярно проводит анализ сточных вод для отслеживания возможных следов вирусов и других патогенов.

Последний случай полиомиелита в стране был зарегистрирован в 1990 году. Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение болезни маловероятно, поскольку уровень вакцинации в Германии остается стабильно высоким.

ВОЗ напомнила, что последний раз дикий полиовирус в Европе фиксировали в 2007 году. Сейчас отдельные случаи заражения выявляются лишь в Афганистане и Пакистане — с июня текущего года их было 15. Организация по-прежнему оценивает риск распространения полиовируса как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Полиомиелит представляет собой опасную инфекцию, поражающую нервную систему и способную вызвать паралич или смерть.

