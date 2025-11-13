Гражданка Украины зарезала 9-летнего сына в Италии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 78 0

После развода ребенок проживал с отцом.

Украинка зарезала сына и попыталась покончить с собой

Фото: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Италии 55-летняя украинка убила своего девятилетнего сына, перерезав ему горло большим кухонным ножом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент случился в доме семьи в городе Муджа. Тело мальчика обнаружили на полу в ванной комнате. По данным полиции, ребенок был мертв уже несколько часов к моменту прибытия следователей. Женщина после содеянного попыталась покончить с собой, однако осталась жива и была задержана.

Правоохранители прибыли на место после того, как отец мальчика, живущий отдельно, поднял тревогу: сын не отвечал на звонки, и он заподозрил неладное. После развода ребенок проживал с отцом, но матери разрешали видеться с ним. По предварительным данным, это был один из первых случаев, когда женщина осталась с ребенком наедине.

Уточняется, что за женщиной наблюдали социальные службы и психиатры. Полиция проводит расследование, выясняя мотивы преступления и состояние женщины в момент убийства.

Мэр Муджи Паоло Полидори назвал произошедшее трагедией, которая потрясла весь город.

«Община в отчаянии. Я уже встречался с представителями социальных служб: мы стараемся быть как можно ближе к семье. Семья — часть общины, их знает даже приходской священник», — сказал Полидори.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году