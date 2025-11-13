Гражданка Украины зарезала 9-летнего сына в Италии

В Италии 55-летняя украинка убила своего девятилетнего сына, перерезав ему горло большим кухонным ножом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент случился в доме семьи в городе Муджа. Тело мальчика обнаружили на полу в ванной комнате. По данным полиции, ребенок был мертв уже несколько часов к моменту прибытия следователей. Женщина после содеянного попыталась покончить с собой, однако осталась жива и была задержана.

Правоохранители прибыли на место после того, как отец мальчика, живущий отдельно, поднял тревогу: сын не отвечал на звонки, и он заподозрил неладное. После развода ребенок проживал с отцом, но матери разрешали видеться с ним. По предварительным данным, это был один из первых случаев, когда женщина осталась с ребенком наедине.

Уточняется, что за женщиной наблюдали социальные службы и психиатры. Полиция проводит расследование, выясняя мотивы преступления и состояние женщины в момент убийства.

Мэр Муджи Паоло Полидори назвал произошедшее трагедией, которая потрясла весь город.

«Община в отчаянии. Я уже встречался с представителями социальных служб: мы стараемся быть как можно ближе к семье. Семья — часть общины, их знает даже приходской священник», — сказал Полидори.

