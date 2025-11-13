Неготовность принять волю Бога: почему нельзя долго хранить прах усопших дома

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

При первой же возможности останки нужно предать земле.

Можно ли хранить урну с прахом человека дома

Фото: 5-tv.ru

Хранение праха дома может свидетельствовать о нежелании смириться с утратой

После кремации многие задумываются, где разместить урну с прахом близкого человека. Желание сохранить духовную связь с умершим нередко побуждает людей держать ее дома, однако подобная практика вызывает вопросы с точки зрения православной традиции. Как рассказал Life.ru священник, проповедник и миссионер Стахий Колотвин, сама по себе кремация не является исконно христианской традицией.

В исключительных случаях церковь допускает и кремацию, и временное хранение праха дома. Это возможно, если требуется перевезти останки на дальнее расстояние, чтобы похоронить рядом с родственниками, или если в зимний период невозможно выкопать могилу.

«В этом нет ничего дурного, потому что христианство признает тело храмом души, а ни тело, ни прах усопшего не могут навредить живым. Более того, святые мощи — тела святых людей — почитаются Церковью как сакральные реликвии», — подчеркнул священник.

При этом Колотвин отметил, что при первой же возможности прах нужно предать земле. Превращать урну в домашнюю реликвию не только нецелесообразно, но и духовно рискованно. В ответ на возможное возражение о выставлении мощей святых в храмах он напомнил, что обычные люди не обладали святостью, поэтому долг живых — молиться за упокой их душ, а не ставить их в один ряд со святыми.

По мнению священника, длительное хранение праха дома может свидетельствовать о нежелании принять волю Божию и смириться с утратой. В отдельных случаях подобное поведение расценивается как духовное прегрешение, особенно если человек делает это из эгоистических побуждений или по оккультным мотивам.

«Хранение праха дома иногда может свидетельствовать о неготовности принять волю Божию и смириться с потерей», — резюмировал священник.

