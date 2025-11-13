В Карелии рухнул истребитель Су-30

Двухместный многоцелевой истребитель модели Су-30 рухнул поблизости от Петрозаводска в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

По его данным, падение военного самолета зафиксировано в Прионежском районе региона. До этого источники передавали, что, по предварительным данным, инцидент произошел рядом с городским аэропортом. Истребитель мог упасть в лесном массиве.

Уточнялось, что весь экипаж, состоящий из двух человек, погиб в результате падения воздушного судна. На место трагедии уже направили экстренные службы, которые проведут оперативную работу.

Причина крушения и детали произошедшего инцидента в настоящий момент уточняются. Информация об аварии будет уточняться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате крушения вертолета в Дагестане погибли четыре человека. Вертолет рухнул на частный дом. Источники передавали, что на борту воздушного судна Ка-226 перемещались семь человек. Трое выживших пассажиров поступили с травмами различной степени тяжести в центральную городскую больницу Избербаша.

