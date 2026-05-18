Как отдыхают в России в июне 2026 года: праздники, выходные и сокращенные дни

Диана Кулманакова
В первый летний месяц ожидается длительный отдых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В июне 2026 года россиян ждут долгожданные праздничные выходные в честь Дня России. Благодаря удачному расположению дат в календаре отдыхать будем три дня подряд — с 12 по 14 июня.

Главный праздник месяца — День России

В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу. Это создает идеальную возможность для мини-каникул. К праздничному дню автоматически добавляются два календарных выходных — суббота и воскресенье.

Таким образом, россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать 12, 13 и 14 июня. При этом четверг 11 июня — предпраздничный, но рабочий день. По Трудовому кодексу РФ, рабочий день накануне государственного праздника сокращается на один час.

Что празднуется 12 июня

В России 12 июня отмечается государственный праздник — День России.

История праздника берет начало 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ:

  • провозглашал приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР;
  • закреплял принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей;
  • утверждал курс на создание демократического правового государства в составе обновленного Союза ССР;
  • предусматривал расширение прав автономных республик, областей, округов и краев в составе РСФСР.

Установление праздника:

  • В 1991 году 12 июня впервые стало нерабочим днем в честь годовщины принятия Декларации и для обеспечения высокой явки на выборах президента РСФСР.
  • Официально праздник был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета «О праздничном дне 12 июня» под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Тогда же были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде (25 сентября 1992 года).
  • В 1993 году Б. Н. Ельцин в своем обращении к россиянам назвал праздник «Днем независимости России» — это название иногда использовалось в неофициальном обиходе, хотя в законодательстве его не было.
  • В 1998 году Б. Н. Ельцин предложил переименовать праздник в «День России».
  • Официальное закрепление названия «День России» произошло в 2002 году с вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ.

Сегодня День России символизирует национальное единство и напоминает о начале современного этапа развития российской государственности. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и фейерверки, а в Кремле президент вручает государственные награды выдающимся гражданам.

Оплата праздничных дней

Если кому-то придется выйти на работу 12 июня, такой труд должен оплачиваться в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты можно взять дополнительный день отдыха.

Июнь — выгодный месяц для отпуска

Эксперты рекомендуют планировать отпуск именно на июнь. В месяце 23 рабочие дня — это значительно больше, чем в январе или мае.

Чем больше рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня, а значит, сотрудник меньше теряет в деньгах, когда берет отпуск. Для сравнения: в мае всего 19 рабочих дней, и уходить в отпуск в конце весны финансово невыгодно.

