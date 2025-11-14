Мужчину задержали за запуск БПЛА рядом с охраняемым объектом в Ялте

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Гражданина передали следователям территориального управления МВД России.

Почему мужчину задержали за запуск БПЛА в Ялте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Мужчину, запустившего беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поблизости от охраняемого объекта в Ялте, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщения управления Росгвардии по Республике Крым в Telegram-канале.

Уточнялось, что гражданин поднял в воздух VGI-дрон над территорией Большой Ялты.

Задержанный нарушил введенный до этого запрет на использование дронов на территории республики. Уполномоченные сотрудники передали мужчину следователям территориального управления МВД России. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ опубликовала видео задержания террористов, готовивших атаку на Крымский мост. Указывалось, что автомобиль с самодельной бомбой высокой мощности прибыл на территорию РФ с Украины транзитом через ряд стран. Машина прошла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. По плану она должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя.

