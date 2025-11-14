Мужчину задержали за запуск БПЛА рядом с охраняемым объектом в Ялте

Мужчину, запустившего беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поблизости от охраняемого объекта в Ялте, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщения управления Росгвардии по Республике Крым в Telegram-канале.

Уточнялось, что гражданин поднял в воздух VGI-дрон над территорией Большой Ялты.

Задержанный нарушил введенный до этого запрет на использование дронов на территории республики. Уполномоченные сотрудники передали мужчину следователям территориального управления МВД России. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

