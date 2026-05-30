SHAMAN: сцена стала родным домом еще в четыре года

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выступает на сцене с четырех лет. Об этом он сказал на своей фан-встрече в рамках Дня Московского спорта в Лужниках, на которой побывал корреспондент 5-tv.ru.

По его словам, концертная деятельность началась в родном городе Новомосковске в ДК Культуры. Строчки одной из первых исполненных артистом песни звучали так: «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые».

«У меня сейчас, кстати говоря, новый концертный тур по всей стране идет. Программа называется „30 лет на сцене“. Многие думают, что это какая-то шутка, потому что как это так? Мне 34 года, а программа называется „30 лет на сцене“. Но не все знают, что я на сцене с четырех лет. <…> Моя концертная деятельность в моем родном городе Новомосковске. Кстати говоря, большой привет моему родному городу. <…> И с тех пор вот сцена стала для меня по-настоящему родным домом», — поделился певец.

SHAMAN отметил, что спорт и сцена для него — практически одно и то же, поскольку все свои концерты он проводит динамично, порой даже бегая по площадке.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России и продюсер Виктор Дробыш порекомендовал Ярославу Дронову быть осторожнее с политическими темами в музыке, поскольку такая репутация может закрепиться за ним надолго.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.