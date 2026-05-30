Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF

Борис Сатаров
Бой прошел в Екатеринбурге и завершился победой российского боксера решением судей.

Фото: © РИА Новости/Илья Хамов

Российский боксер Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в полутяжелом весе. Поединок состоялся в Екатеринбурге и завершился победой Бивола решением судей.

Для россиянина этот бой стал первым после операции на спине, которую он перенес в августе. Предыдущий поединок Бивола датирован февралем 2025 года — тогда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира, но позднее был лишен пояса WBC.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. У 28-летнего Айферта — 13 побед и два поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты «Пари Сен-Жермен» во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал». Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», а ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

