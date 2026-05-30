«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной

Меры реагирования не успевают за распространением болезни, сотни образцов остаются непроверенными.

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck

Ситуацию с распространением лихорадки Эбола в Африке можно охарактеризовать как крайне тревожную. Об этом 30 мая заявил заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес. По его словам, спустя две недели после объявления о вспышке в провинции Итури она вызывает глубокую тревогу как у населения, так и у медиков на передовой.

Гонсалес отметил, что меры реагирования на эпидемию не успевают за стремительным распространением болезни. Ежедневно поступают сообщения о новых потенциальных случаях, а сотни образцов остаются непроверенными.

«Сегодня никто не знает истинных масштабов и серьезности этой вспышки», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию Эболы в ДРК и Уганде 15 мая. По данным Reuters на 24 мая, в рамках мер борьбы с вирусом в ДРК выявлено 900 возможных случаев заражения. 25 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о гибели 220 человек с начала вспышки.

Врач-инфекционист Юлия Минакова 25 мая отмечала, что первые симптомы Эболы очень похожи на грипп, болезнь протекает тяжело и имеет высокую вероятность летального исхода.

«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
