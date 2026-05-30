«Без зарядки никуда»: SHAMAN о ритуалах перед выходом на сцену

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Певец отметил, что по-настоящему счастливый человек тот, кто умеет отдавать.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Titov; 5-tv.ru

Перед выходом на сцену SHAMAN приседает, отжимается и перекрещивается

Как настраиваются знаменитости перед выходом на сцену? Как правило, у каждого свой ритуал. Одни съедают все, что запросили по райдеру, другие выбирают сон, а кто-то и вовсе проводит часы в кресле гримера. О своих традициях перед выступлением рассказал заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, на своей фан-встрече в рамках Дня Московского спорта в Лужниках. На ней побывал корреспондент 5-tv.ru.

«На концертах обычно меня заряжает всегда народная любовь. Ну и, конечно же, без утренней зарядки никуда. Это стандартная история, там поприседал, поотжимался», — поделился певец.

Но главная традиция артиста перед выходом на сцену — это перекреститься. SHAMAN подчеркнул, что бог дает ему не просто силы, а искру, огонь и талант, которые он с радостью отдает зрителям.

«Только отдавая, можешь быть по-настоящему счастливым и спортивным», — добавил исполнитель «Встанем» и «Я русский».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, перед выходом на сцену заслуженная артистка России Алсу всегда произносит молитву, которой ее научила бабушка. Певица отметила, что какие-то передряги и неурядицы ни в коем случае не должны сказываться на выступлении, куда зрители приходят за радостью и ощущением праздника.

