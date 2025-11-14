«Известия» дали вторую жизнь антифашистским карикатурам Бориса Ефимова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Работы художника, созданные в годы войны, переработали с использованием современных технологий и представят на новой выставке в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Карикатуры Бориса Ефимова, созданные в период Великой Отечественной войны, получили анимацию с применением технологий искусственного интеллекта. Обновленные версии работ подготовлены к крупной выставке, посвященной наследию художника.

Ефимов создавал антифашистские рисунки с 1930-х годов и прославился резкими изображениями, благодаря которым попал в список личных врагов Гитлера. Фюрер, как отмечают организаторы, был настолько раздражен опубликованными карикатурами, что требовал разыскать автора и казнить его.

Выставка получит название «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» и откроется 19 ноября в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Экспозицию готовят совместно с Российской академией художеств, чтобы представить масштабное собрание работ.

Всего посетителям покажут около ста экспонатов, включая подлинные рисунки, мультимедийные материалы и цифровые элементы. Среди них — анимированные версии карикатур, аудиогид, голографическая скульптура Бориса Ефимова и QR-коды, ведущие к расширенным материалам о произведениях.

Организаторы считают, что использование современных технологий позволит привлечь новую аудиторию и показать, насколько мощно работают сатирические работы спустя восемь десятилетий. Дополнительно ознакомиться с биографией художника и историей его творчества можно в спецпроекте Известий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба
10:46
В Госдуме предложили бороться с «хитрыми» ценниками на продукты
10:40
«Враги наследника, трепещите!» — Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя
10:38
«Известия» дали вторую жизнь антифашистским карикатурам Бориса Ефимова
10:33
Матвиенко заявила о прогрессе в экономической сфере между РФ и Таджикистаном
10:33
Ключ ко всему: что делать при утрате мобильного номера

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году