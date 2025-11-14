«Известия» дали вторую жизнь антифашистским карикатурам Бориса Ефимова

Карикатуры Бориса Ефимова, созданные в период Великой Отечественной войны, получили анимацию с применением технологий искусственного интеллекта. Обновленные версии работ подготовлены к крупной выставке, посвященной наследию художника.

Ефимов создавал антифашистские рисунки с 1930-х годов и прославился резкими изображениями, благодаря которым попал в список личных врагов Гитлера. Фюрер, как отмечают организаторы, был настолько раздражен опубликованными карикатурами, что требовал разыскать автора и казнить его.

Выставка получит название «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» и откроется 19 ноября в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Экспозицию готовят совместно с Российской академией художеств, чтобы представить масштабное собрание работ.

Всего посетителям покажут около ста экспонатов, включая подлинные рисунки, мультимедийные материалы и цифровые элементы. Среди них — анимированные версии карикатур, аудиогид, голографическая скульптура Бориса Ефимова и QR-коды, ведущие к расширенным материалам о произведениях.

Организаторы считают, что использование современных технологий позволит привлечь новую аудиторию и показать, насколько мощно работают сатирические работы спустя восемь десятилетий. Дополнительно ознакомиться с биографией художника и историей его творчества можно в спецпроекте Известий.

