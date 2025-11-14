«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 587 0

Знаменитость воспитывает двух дочерей от режиссера Сарика Андреасяна.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Лиза Моряк за подключение в гаджетах детей функции родительского контроля

Актриса Лиза Моряк будет использовать родительский контроль, чтобы оградить своих детей от нежелательного контента в интернете. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на Церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме РФ.

«Естественно, в тот момент, когда у моего ребенка появится телефон или планшет в руках, я поставлю эти ограничения (блокирующие контент, не предназначенный для детей. —Прим. ред.)», — заверила Моряк.

Артистка лично на сайтах в интернете в категории мультфильмы натыкалась на ленты, обучающие включать газовые плиты. На такой или любой другой материал, опасный для ребенка, этот самый ребенок может наткнуться совершенно случайно. А возможность подключить родительский контроль помогает оградить детей от подобного.

Знаменитость замужем за режиссером и продюсером Сариком Андреасяном. Вместе они воспитывают двух дочерей: Элизабет и Шарлиз.

