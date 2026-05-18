«Вакансии-пустышки»: почему россияне месяцами не могут найти работу

Российский рынок труда заполнили вакансии, которые не подразумевают найм работников

Российский рынок труда столкнулся с резким ростом так называемых «вакансий-пустышек» — объявлений, которые формально размещены на сайтах по поиску работы, но на деле не предполагают реального найма сотрудников. Об этом Газета.ру рассказала эксперт рынка труда Наталья Гладышева.

По словам специалиста, большое количество вакансий больше не отражает реальную ситуацию с трудоустройством. Главным показателем сегодня становится не число объявлений, а количество соискателей, которые в итоге получают реальные предложения о работе.

Эксперт отметила, что сейчас конверсия откликов в офферы находится на рекордно низком уровне. По ее оценке, только 10–30% вакансий на популярных площадках действительно активны, а остальная часть представляет собой информационный шум.

Гладышева объяснила, что большинство кандидатов действует по стандартной схеме: публикуют резюме, получают подборку вакансий и начинают активно откликаться на предложения, подходящие по опыту и зарплате. Однако в ответ люди чаще всего сталкиваются либо с формальными сообщениями, либо с полным отсутствием обратной связи.

«Ежедневно соискатель направляет запрос на рассмотрение его кандидатуры по пяти–восьми вакансиям, часть из них — 100% попадание и со схожим опытом, но в другой отрасли. Хорошие предложения, но вот ответа на отклик нет. Почему?» — отметила специалист.

Даже после успешных собеседований кандидаты нередко получают отказ без объяснения причин или узнают, что вакансия уже закрыта. По словам эксперта, многие компании продолжают публиковать объявления, несмотря на отсутствие срочной потребности в сотрудниках.

«В сухом остатке из семи откликов на вакансии, только одна-две активны и требуют оперативного закрытия, остальные — кадровый резерв/вакансия закрыта», — констатировала Гладышева.

В качестве примера она привела топ-менеджера с более чем 25-летним опытом работы в IT и цифровой трансформации. Несмотря на высокий уровень квалификации и большое количество просмотров резюме, специалист долго не мог получить реальное предложение о работе.

Во время анализа более 80 вакансий работодатели сообщали, что поиск либо приостановлен, либо позиция уже занята внутренним кандидатом, либо компания лишь формирует базу потенциальных сотрудников на будущее. В итоге поиск новой работы занял около двух месяцев.

Еще один кейс показал, что одни и те же вакансии массово дублируются в Telegram-каналах и профессиональных сообществах, создавая иллюзию огромного количества открытых позиций.

По мнению эксперта, соискателям стоит отказаться от массовой рассылки откликов и действовать более активно — напрямую связываться с HR-отделами компаний и уточнять актуальный статус вакансий. Это позволит быстрее понять, какие предложения действительно предполагают срочный найм сотрудников.

