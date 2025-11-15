У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли свойства искусственного происхождения

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Снимки доказывают, что объект, приблизившись к Солнцу, не начал распадаться, а продолжил проявлять активность.

У 3I/ATLAS нашли свойства искусственного происхождения

Фото: 5-tv.ru

Астроном Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Астроном Ави Леб считает, что 3I/ATLAS демонстрирует признаки искусственного происхождения. Об этом ученый написал в своем блоге на платформе Medium.

По мнению гарвардского исследователя, межзвездный объект проявляет характеристики, которые сложно объяснить естественным происхождением. Леба удивил тот факт, что «инопланетный корабль», приблизившись с Солнцу, сохранил целостность. Это доказывают свежие снимки.

Астроном добавил: под воздействием высокой температуры и гравитационных нагрузок 3I/ATLAS должен был начать распадаться на части, однако этого не произошло. Кроме того, объект, как уверяет ученый, не только остался невредимым, но продолжает проявлять активность. Это также не свойственно кометам.

В ноябре астрономы зафиксировали необычную траекторию 3I/ATLAS. Тело совершило необъяснимый маневр при приближении к Солнцу. Из-за этого объект получил название «инопланетный корабль».

Ранее 5-tv.ru писал, что 3I/ATLAS меняет форму по пути к Земле.

