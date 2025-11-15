Путин отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Достигнутые результаты должны стать залогом дальнейших успехов.

Как Путин оценил достижения новаторов РФ в технологиях

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин во время приветствия участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» указал на вклад изобретателей в укрепление научно-технологического потенциала страны. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Мы чествуем талантливых, целеустремленных, преданных избранному делу людей — настоящих новаторов, которые своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Путин высоко оценил смелость идей изобретателей России, он отметил их упорную работу и постоянное стремление в трудах для страны. Он поздравил победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» с заслуженной наградой, выразив уверенность, что достигнутые результаты станут залогом дальнейших успехов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин утвердил лауреатов премии за укрепление единства нации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
В Японии выступили за возможность размещения в стране ядерного оружия США
17:21
В Верховной раде рассказали о бегстве мобилизованных из учебных центров
17:16
Кириенко указал на важность развития волонтерской деятельности в России
17:08
«Роскосмос» показал кадры снежного циклона над Москвой
16:54
Мишель Обама усомнилась в готовности США к женщине-президенту
16:41
Разработчиков новой бомбовой кассеты наградили премией имени Макаровца

Сейчас читают

Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году