Путин утвердил лауреатов премии за укрепление единства нации

Борис Сатаров
Глава государства подписал соответствующий указ накануне праздника.

Путин утвердил лауреатов премии за укрепление единства нации

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

День народного единства

Президент России Владимир Путин присвоил ежегодную премию за вклад в укрепление народного единства двум деятелям культуры. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации 3 ноября.

Решение о награждении было принято по итогам рассмотрения предложений Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Лауреатами 2025 года стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» из Удмуртской Республики Павел Орлов. Их работа была признана лучшей в деле укрепления общероссийской гражданской идентичности.

Церемония награждения традиционно приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что организация мероприятия представляет собой сложный процесс, требующий тщательной подготовки. По его замечанию, работа по сбору и анализу обращений от граждан России уже активно проводится.

День народного единства
