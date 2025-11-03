Путин утвердил лауреатов премии за укрепление единства нации

Глава государства подписал соответствующий указ накануне праздника.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин присвоил ежегодную премию за вклад в укрепление народного единства двум деятелям культуры. Об этом сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации 3 ноября.
Решение о награждении было принято по итогам рассмотрения предложений Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Лауреатами 2025 года стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» из Удмуртской Республики Павел Орлов. Их работа была признана лучшей в деле укрепления общероссийской гражданской идентичности.
Церемония награждения традиционно приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что организация мероприятия представляет собой сложный процесс, требующий тщательной подготовки. По его замечанию, работа по сбору и анализу обращений от граждан России уже активно проводится.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 окт
- Выставка «Великая Победа. Россия — моя история» откроется в Москве 4 ноября
- 21 окт
- Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками
- 20 окт
- В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
- 15 окт
- В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше
- 1 окт
- Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
- 24 авг
- Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
- 4 нояб
- «Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
- 4 нояб
- Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
- 4 нояб
- Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
- 4 нояб
- «Патриотизм — залог благополучия»: патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Читайте также
87%
Нашли ошибку?