Двое львов сбежали из реабилитационного центра на Западной Украине

Двое львов сбежали из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком на западе Украине. Об этом 15 ноября сообщило местное издание «Страна.ua».

По словам директора учреждения Сергея Палехина, инцидент произошел ночью, когда кто-то взломал замки на дверях вольера. Пропажу хищников заметили только утром.

Сотрудникам центра уже удалось вернуть одного из сбежавших львов. Второй же по-прежнему на свободе, и в городе активно ищут животное.

Как ранее писал 5-tv.ru, корова по кличке Мюкке сбежала по пути на бойню в федеральной земле Гессен в Германии. Более десяти недель животное пряталось в лесу, пока не примкнуло к стаду овец.

