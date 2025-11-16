Олигарх Коломойский* указал на скорое падение власти Зеленского

Скорое падение главы киевского режима Владимира Зеленского предрек бывший спонсор его предвыборной кампании, который в настоящее время является опальным олигархом, Игорь Коломойский* в обращении к прокурорам, представляющим обвинение в суде по его делу. Кадры с его выступлением опубликовало издание Страна.ua.

Тогда как Тимура Миндича, считающегося ключевым организатором преступной схемы, он назвал лишь инструментом.

«Бедный Тимурчик. Попал, как кур в ощип. Если бы мы не знали этого дурака, что он вообще на это не способен. Зеленский — Наполеон IV», — заявил он.

Зеленского Коломойский сравнил с Наполеоном не просто так. Во время своей актерской карьеры политик исполнял роль Бонапарта в раскритикованной позднее комедии. Этим замечанием Коломойский с иронией намекнул на манию величия Зеленского.

На Западе при этом только в настоящее время открыто заговорили о масштабах воровства на Украине. Издание FT в числе прочих выпустило статью под заголовком «О золотом унитазе кошелька Зеленского». Британский журналист Чей Боуз подчеркнул, что данное издание несколько лет назад охарактеризовало разговоры об украинской коррупции как пропаганду Кремля.

Новые материалы об обширной коррупционной схеме за всю историю Украины пообещали раскрыть в стране. Оказалось, что на данный момент опубликована лишь пятая часть всех файлов о том, как ближайшее окружение Зеленского отмывало денежные средства. При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) угрожало опубликовать компромат на еще двух высокопоставленных чиновников, однако пока их имена не назывались.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.